Погода 13 июня: в Хабаровске днем будет без дождя и потеплеет Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Вчерашний дождь немного подпортил вечер выходного дня хабаровчанам. Из-за большого количества выпавших осадков подтопило некоторые дворы. Сегодня погода должна стабилизироваться. Синоптики сообщают, что днем будет без существенных осадков. Столбик термометра поднимется до +22 градусов. Ветер ожидается северо-восточного направления от 5 до 10 метров.

- В южных районах днем пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +25 градусов. Ветер ожидается северо-восточного направления от 6 до 11 метров в секунду. Осадки также ожидаются в центральных районах. Там пройдет небольшой дождь. А вот в Советско-Гаванском и Ванинском районах и вовсе пройдут сильные дожди. Днем столбик термометра поднимется до +25 градусов. Ветер будет северный от 3 до 11 метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

Местами ожидаются дожди в Николаевском, Ульчском и районе имени Полины Осипенко. А в других северных районах дождь не прогнозируется. Днем температура поднимется от +11 до +20 градусов. Ветер ожидается различных направлений от 2 до 13 метров.

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