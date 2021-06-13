Приближаемся к сотне: коронавирусом за сутки заболели 80 человек и один умер в Хабаровском крае
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
Обстановка с заболеваемостью коронавирусом продолжает ухудшаться в Хабаровском крае. Такого количества заболевших не было с конца февраля 2021 года. За 12 июня выявили 80 новых случаев. При этом побороть болезнь смогли лишь 48 человек.
- За вчерашний день умер еще один пациент. Сейчас 12 человек находятся в тяжелом состоянии и еще 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Максимум вновь зарегистрирован в Хабаровске – 57 новых случаев. Еще 11 человек заболели в Хабаровском районе, а также девять в районе имени Лазо. Три новых заболевших обнаружено в Верхнебуреинском районе, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.
В регионе уменьшается количество свободных коек. Из 609 по всему краю свободно лишь 75, что говорит о необходимости расширения коечного фонда и открытии новых ковидных госпиталей. Сейчас лечение в больницах проходят 534 человека, а 1174 лечатся дома.
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