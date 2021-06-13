Новую профессию смогут бесплатно получить жители Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

С этого года в Хабаровском крае федеральным проектом «Содействие занятости» займутся три оператора - Ворлдскиллс Россия, Национального исследовательского Томского государственного университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

- Они отберут образовательные организации, либо сами займутся обучением участников. Пока одобрено 138 программ переподготовки. В среднем, обучение длится не больше трех месяцев. Получить новую профессию можно как очно, так и дистанционно, - рассказали в комитете по труду и занятости населения края.

На данный момент принято 755 заявок, из них одобрение получили 265 человек, а 78 уже начали учиться. Всего в этом году планируется обучить 2200 человек. Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку на сайте «Работа в России».

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