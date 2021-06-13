Святые мощи Александра Невского привезли байкеры в Хабаровск. Фото: скриншот с видео из соцсетей Хабаровской епархии.
В краевую столицу 12 июня прибыл крестный ход на мотоциклах с иконой святого благоверного князя Александра Невского и его частица святых мощей. Уже сегодня икону можно увидеть в Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери.
Байкеры из разных клубов России, а также Хабаровского края принимают участие во всероссийском крестном ходе. В этом году он посвящен 800-летию Александра Невского. Стартовали байкеры вчера из Владивостока.
Завершится байкерский заезд в Санкт-Петербурге 9 июля.
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