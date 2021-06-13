«Меч Востока» вернулся в Хабаровск Фото: Администрация Хабаровска

Целый год в Хабаровске не сражались на мечах. Из-за пандемии коронавируса прошлым летом турнир «Меч Востока» не смогли провести, однако сейчас мечты хабаровских «рыцарей» осуществились. В 2021-м участников оказалось гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Приехало всего по одному участнику из Приморского края, Амурской и Еврейской автономной областей.

- Впервые участвуют ребята из клуба исторических европейских боевых искусств «Аскалон». Для Хабаровска это новое направление. В прошлом году ребята организовались и в этом году представляют маленький турнир на фестивале. Кроме того, в этом году появилось еще одно новое направление – современный мечевой бой. В нем могут поучаствовать дети от 5 до 7 лет. В боях используются мягкие мячи, надевается защита, а за ребятами следят опытные инструкторы, - рассказал Олег Безгодов, директор центра военно-патриотического воспитания «Взлет».

Сегодня, 13 июня, на фестивале можно увидеть историческое фехтование с одноручным мечом и щитом и в доспехах, турнир по историческим европейским боевым искусствам, командные бои, стрельба из лука, кузнечное дело, выступления музыкантов, средневековые танцы.

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