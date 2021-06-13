Маршрут в «Черемушки» вновь заработает в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Как сообщает городская администрация, от маршрута №54-1 сообщением Автовокзал – СНТ «Черемушки» неожиданно отказался один из перевозчиков. Власти сразу же приступили к поиску нового исполнителя маршрута. За два дня, 10 и 11 июня, в администрацию поступила лишь одна заявка. Единственный желающий и займется работой маршрута.

Доехать до садоводческого товарищества можно будет уже с 15 июня. На выходных перевозчик подготовит транспорт, водителей и оформит все официально.

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