День донора отметят в Хабаровске акцией. Фото: Хабаровская краевая станция переливания крови.

В честь Всемирного дня донора крови в понедельник, 14 июня, на Комсомольской площади организуют мобильную станцию. С 11 до 14 часов все желающие смогут определить свою группу крови и резус-фактора. Кроме того, специалисты Краевой станции переливания крови расскажут о донорстве крови и ее компонентов. Отдельно поговорят и о донорстве костного мозга.

- В 2021 году лозунгом Всемирного дня донора крови стал: «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь», - рассказали в хабаровской станции крови.

Каждый год лозунг праздника меняется. Таким образом организаторы пытаются привлечь внимание общественности к какой-то определенной проблеме.

Благотворительные акции и образовательные мероприятия 14 июня пройдут по всему миру.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.