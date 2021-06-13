Погода 14 июня: в Хабаровске тепло, но ветрено

Днем без осадков, а воздух прогреется до +25 градусов Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Тепло вернулось в Хабаровск после нескольких дождливых дней. Днем без осадков, а воздух прогреется до +25 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю со ссылкой на «Дальневосточное УГМС».

- В Хабаровске ночью столбик термометра покажет +10+12 градусов. Днем - от +23 до +25 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, - добавили синоптики.

На юге края осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет в пределах +10 до +13 градусов. Днем столбик термометра доберется до отметки +24+28 градусов. Ветер восточный 3-11 метров в секунду.

В центральных районах региона без существенных осадков. Ночью воздух прогреется до +6+12 градусов, днем - от +11 до +28 градусов. Ветер северный 3-11 метров в секунду.

Осадков не ожидается и на севере края. Ночью столбик термометра поднимется до +2+7 градусов. Днем - 11-23 градуса со знаком «плюс». Ветер 2-13 метров в секунду.