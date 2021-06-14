Спартак, Лукерья и Мишель появились на свет в Хабаровском крае в мае

Рекордсменом по рождаемости стал Хабаровск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Май стал оказался продуктивным месяцем для демографии Хабаровского края. В регионе родилось 1020 детей, из них восемь двоен. Рекордсменом по рождаемости стал Хабаровск, сообщает пресс-служба правительства края.

В региональном центре родилось свыше 500 малышей. Второе место занял Комсомольск - здесь на свет появились порядка 200 детей.

- Мальчиков родилось традиционно больше — 531 ребенок, что составило 52 процента от новорожденных. Больше всего из них – 24 малыша – нарекли Максимами. Еще 23 будут носить имя Артем, - добавили в ведомстве.

Также популярными именами стали Михаил, Дмитрий, Матвей, Тимофей, Александр. А вот в единичных случаях родители нарекли детей Дантес, Мартин, Авдей, Адриан, Лука, Платон, Родион, Остап, Радий, Султан, Яромир, Спартак и Филипп.

- Девочек в крае родилось меньше - 489. Чаще всего родители называли малышек София (23) и Мария (20). 18 девочек получили имя Елизавета, 16 – Алиса, 15 - Виктория, - отметили в правительстве.

Из редких имен, зарегистрированных в крае в мае, можно отметить: Киара, Злата, Есения, Виталина, Ясмина, Стеша, Серафима, Оливия, Николь, Мишель, Мелиса и Лукерья.