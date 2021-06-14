Треснувшую единственную школу в селе Ачан отремонтируют за 23,6 миллиона рублей

Примерный срок ремонта не позволит открыть школу к 1 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Ачан одна школа и ту пришлось закрыть на ремонт. Дело в том, что в кабинете географии между полом и потолком пошла трещина. Она появилась на несущих конструкциях еще в сентябре 2019 года.

Наконец школу закрыли на капитальный ремонт школы. Работы оценили в 23,6 миллиона рублей. Вскоре пройдут конкурсы по поиску подрядчика. Часть работ будет проведена за счет местного бюджета, но без поддержки края ремонт селу не потянуть.

Примерный срок ремонта не позволит открыть школу к 1 сентября. Ачанские ученики будут грызть гранит науки в соседнем поселке Эльбан. Местные власти должны будут организовать для школьников проезд на уроки на автобусах. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.