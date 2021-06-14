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Общество14 июня 2021 12:11

Хабаровский театр кукол взял премию на фестивале в Польше впервые за 13 лет

Победу в конкурсе российским театрам не присуждали с 2008 года
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Театр взял премию в номинации «Лучший актерский ансамбль»

Театр взял премию в номинации «Лучший актерский ансамбль»

Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский краевой театр кукол завоевал победу на Международном фестивале «Walizka» («Чемодан»). На конкурсе был представлен спектакль «Станция Тевли». Театр первый раз представлял Россию и взял премию в номинации «Лучший актерский ансамбль».

- Мы получили высокую оценку жюри фестиваля и премию, которая не присуждалась театрам из России с 2008 года. Особенно приятно получить такую значимую награду в преддверии участия нашего театра в Международном фестивале «КукАRT», - сказал Элистин Михайлов, режиссер спектакля «Станция Тевли».

«Walizka» - один из престижных фестивалей Восточной Европы, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. В этом году на конкурсе были представлены 17 выступлений и несколько сопровождающих их шоу. Профессиональные польские театры показывали выступления в традиционном формате, зарубежные - давали спектакли онлайн.