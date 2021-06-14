Погода 15 июня: в Хабаровск возвращается жара Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Первый рабочий день короткой июньской недели порадует хабаровчан теплой погодой. Днем в краевой столице столбик термометра поднимется до +28 градусов. Осадки не ожидаются. Ветер будет юго-восточного направления от 5 до 10 метров.

На один градус меньше будет в южных районах Хабаровского края. Там воздух прогреется до +27 градусов. Ветер также ожидается юго-восточного направления от 6 до 11 метров.

- Самая теплая погода установится в центральных районах. Там столбик термометра поднимется до +29 градусов. Ветер будет южного направления от 7 до 12 метров в секунду, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

В северной части региона осадков не будет. Температура днем будет варьироваться в зависимости от территорий от +13 до +26 градусов. Ветер ожидается различных направлений, от 6 до 13 метров.

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