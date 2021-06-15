Еще 78 человек заболели коронавирусом и двое погибли в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Очередной день принес печальные новости о коронавирусе. В Хабаровском крае умерло два человека. Еще 12 пациентов сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии и столько же подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За 14 июня в регионе заболели 78 человек и только 39 смогли побороть коронавирус.

- Наибольшее число новых пациентов выявлено в Хабаровске - 44 человека. В Охотском районе заболели 28 человек, и еще семь заразились коронавирусом в Хабаровском районе, - уточнили в пресс-службе краевого минздрава.

Количество свободных коек тает на глазах. Из 629 по всему региону свободно лишь 58 коек. Сейчас лечение в госпиталях проходит 571 пациент. Дома лечатся 1212 человек.

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