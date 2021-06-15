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Общество15 июня 2021 3:06

Младенца вертолетом доставили в перинатальный центр Хабаровска

Ребенку понадобилась экстренная помощь специалистов
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Младенца вертолетом доставили в перинатальный центр Хабаровска

Младенца вертолетом доставили в перинатальный центр Хабаровска

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Днем 14 июня новорожденному в Биробиджане стало плохо. Медики оперативно среагировали и вызвали подмогу из перинатального центра Хабаровска. Силами санавиации в столицу Еврейской автономной области доставили специалистов центра. Малыша осмотрели в родильном отделении областной больницы, после чего приняли решение о срочной транспортировке ребенка в Хабаровск.

- Ради обеспечения безопасности во время взлета и посадки дежурили специалисты пожарно-спасательной части №1, - рассказал Роман Бойко, начальник ГУ МЧС России по ЕАО.

В этом году в ЕАО санавиация МЧС России вылетает уже в пятый раз.

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