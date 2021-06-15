Без горячей воды проснулись жители 2060 домов в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самое нелюбимое время настало для хабаровчан. На улице днем будет +28 градусов, а горячую воду вновь отключили. В краевой столице продолжаются ремонтные работы на ТЭЦ-3. До 23 июня включительно горячей воды не будет у жителей Железнодорожного, Кировского, Центрального и Краснофлотского районов. С сегодняшнего дня, 15 июня, остановлена работа ТЭЦ-2. До 30 июля без горячей воды остались 225 домов и 18 социальных объектов.

Кроме того, с 15 по 24 июня горячую воду отключат в микрорайоне Красная Речка. Там запланирован текущий ремонт котельной. ГВС лишатся жители 70 домов и 11 соцобъектов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.