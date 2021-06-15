ЗОЖ, тянучки, лазертаг: в Хабаровске прошел фестиваль «Поколениум» Фото: Правительство Хабаровского края

Уже традиционный фестиваль гражданской активности и ЗОЖ «Поколениум» прошел в выходной понедельник. На городской площади молодежь Хабаровска установила несколько тематических зон, таких как «битва на бабуках», «тянучка», «лазертаг» и другие. За каждое испытание участники получали жетоны, которые могли обменять на ценные призы.

- Мероприятие было приурочено ко Дню России. «Поколениум» проводится с 2019 года, и каждый раз к нему добавляются все новые и новые элементы. Например, в этом году к молодежи присоединилась Краевая станция переливания крови. В честь Всемирного дня донора крови специалисты станции помогли всем желающим определить группу и резус-фактор крови. Кроме того, хабаровчанам рассказали о донорстве, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Также на центральной набережной для жителей и гостей города работали презентационные площадки трех всероссийских движений: «Юнармия», «Поисковое движение России» и «Волонтеры Победы».

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