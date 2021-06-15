Пункты сбора вторсырья отметили на интерактивной карте в Хабаровске

На интерактивной карте хабаровчане могут найти места приема разного вида вторсырья Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске запустили интерактивную карту, на которой собрали все действующие пункты сбора вторсырья. Пока в сервисе собрано свыше 18 точек, среди них как переработчики, так и станции «Поляна». Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

На интерактивной карте хабаровчане могут найти места приема разного вида вторсырья. В региональном центре принимают макулатуру, алюминий, стеклянные бутылки, пластик, шины, ртутьсодержащие лампы, нефтепродукты, отработанные аккумуляторы и прочее.

- На карте указаны как предприятия-переработчики, так и станция сбора «Поляна», принимающая более десяти видов вторсырья. Они находятся на территории ТЦ «Экодом», - добавили в мэрии.

Найти места приема вторсырья можно на сайте https://geoportal.khabarovskadm.ru. Здесь необходимо перейти в раздел «Карта Хабаровска», в правом верхнем углу в меню «Состав карты» отметить «Пункты сбора вторсырья».