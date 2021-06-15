Мемориальную доску в честь Алексея Черного установили на школе в Хабаровском крае

Мемориальная доска появилась на фасаде детской школы искусств в поселке Переяславка Фото: Правительство Хабаровского края

В районе имени Лазо открыли мемориальную доску, посвященную первому главе края Алексею Черному. Памятный знак открыли к 100-летию советского партийного деятеля. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Мемориальная доска появилась на фасаде детской школы искусств в поселке Переяславка. Именно в этом здании Алексей Черный проработал с 1954 по 1956 год.

СПРАВКА «КП»

Алексей Клементьевич Черный родился 23 февраля 1921 года. В Хабаровском крае начинал с поста мастера завода по выпуску боеприпасов (Эльбан), затем стал заместителем начальника предприятия.

После строил карьеру в Коммунистической партии - занимал должности секретаря Комсомольского-на-Амуре горкома КПСС, первого секретаря райкома КПСС района имени Лазо. С 1962 по 1970 год был главой Хабаровского крайисполкома.

С 1970 по 1988 год занимал пост первого секретаря крайкома КПСС. Фактически в этой должности Алексей Черный руководил регионом.