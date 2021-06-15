Коронавирусный госпиталь вновь открывают на базе больницы №11 в Хабаровске

В Хабаровском крае с каждым днем увеличивается число заболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае с каждым днем увеличивается число заболевших коронавирусом. В среднем фиксируется 70-80 новых случаев заражения - это в три-четыре раза больше, чем в конце мая. Почти все ковидные койки заняты, идет развертка новых.

- Больница №11 переходит в режим ковидного госпиталя. Прием плановых пациентов прекращен, идет развертка коек. Пока будет создано 150 мест, - сообщили «КП» в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

В режиме коронавирусного госпиталя больница работала с мая 2020 года. В феврале уровень заболеваемости снизился, и учреждение перевели в обычный режим. Сейчас число инфицированных увеличивается - за минувшие сутки было зарегистрировано 79 новых случаев. В регионе развернуто 629 коек, заполняемость 90 процентов, в Хабаровске - 383 койки, заполняемость - 98 процентов.

Отметим, что регион возвращается к антиковидным ограничениям. Людей в группе риска переведут на «удаленку», а в зрительных залах предложили вернуть шахматную рассадку. Подробности - в нашем материале.

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