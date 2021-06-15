В конкурсе Фонда президентских грантов выиграла 21 НКО Хабаровского края. Фото: ХКОО "Амурский рубеж".

В России подвели итоги второго конкурса фонда президентских грантов. Хабаровский край оказался на высоте. В конкурсе выиграла 21 организация региона. Всего на социальные инициативы в край поступит больше 29 миллионов рублей.

- Больше всего проектов-победителей оказалось в направлении «Сохранение исторической памяти» - пять. Кроме того, наши организации отличились в направлениях развития науки, культуры и творчества, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, развитии институтов гражданского общества, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе защиты прав заключенных, - рассказали в управлении внутренней политики правительства Хабаровского края.

Наибольшую сумму финансирования получит хабаровская краевая организация «Чужих детей не бывает». На проект центра комплексной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, «Место силы» организация получит практически три с половиной миллиона рублей.

Еще три миллиона рублей получит проект фестиваля детских туристских коллективов Хабаровского края «Амурский бархат». Средства выиграла организация «Рука в руке». В рамках проекта в селе Сикачи-Алян пройдет пятидневный туристический фестиваль для школьников региона.

А патриотическая организация «Амурский рубеж» получит 2,99 миллиона рублей на создание документального фильма «В погоне за солнцем» о событиях в годы Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке.

- Фильм расскажет о трагичном периоде в истории региона через биографии нескольких реальных персонажей, в судьбах которых эпоха отражена во всех ее противоречиях. Исторические портреты будут вписаны в ключевые события периода: бои на Уссурийском фронте, Николаевский инцидент, Хабаровский поход и другие, - сообщили руководители организации в соцсетях «Амурского рубежа».

Еще 2,98 миллиона рублей получит хабаровское отделение «Российского красного креста» на поддержку осужденных с ограниченными возможностями и подготовку к освобождению.

Прием заявок на очередной конкурс президентских грантов 2021 года начнется 1 сентября. Вся информация размещена на сайте президентскиегранты.рф. Получить помощь в оформлении заявки на конкурс представители НКО региона могут в «Краевом центре развития гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций». Подробности по телефону: 8-800-2019-6-27.

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