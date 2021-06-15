Жена лежала без сознания: пожилая пара едва не погибла при пожаре в Комсомольске

Площадь пожара составила 80 квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Комсомольске 5 июня загорелся кирпичный дом, в котором жила пожилая чета. Пожарные прибыли на место через пять минут. К этому моменту крыша дома была охвачена огнем. Хозяева не успели покинуть горящее здание.

Огонь моментально охватил крышу дома и перекинулся на сарай с животными. Само здание заволокло дымом, пожилой чете потребовалась помощь. В считанные минуты пожарные нашли мужчину, которого вывели на улицу. Позже в одной из комнат была найдена женщина без сознания. Пострадавшую госпитализировали.

- Пожар потушили меньше, чем за час. Огнем повреждены крыша-мансарда и дом изнутри на общей площади 80 квадратных метров. Животные в сарае не пострадали, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Пожар тушили 17 человек и пять единиц техники. Причины возгорания будут выяснены в ходе проверки.