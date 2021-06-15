Клещи покусали более 150 человек за неделю в Хабаровске

С начала марта в Хабаровске зарегистрировано 1034 случая укусов клещей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшую неделю в больницы Хабаровска обратились 157 человек по поводу укусов клещей. В том числе опасные насекомые присосались к 49 детям. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

- С начала марта в Хабаровске зарегистрировано 1034 случая укусов клещей. Это на 32 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года, - добавили в мэрии.

Обработка городских пространств от клещей в Хабаровске выполнена полностью. В этом году спецрастворы распылили на 195 площадках общей площадью свыше 611 гектаров. Детские лагеря обработали за три дня до начала смен.

Еще больше обезопасить себя от последствий укуса клеща можно, сделав прививку от клещевого энцефалита. Многие жители города начали страховать от этого заболевания себя и близких.