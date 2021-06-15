Погода 16 июня: в Хабаровске будет еще жарче Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Лето набирает обороты в Хабаровске. Новый день принесет еще плюс один градус. Так, в краевой столице сегодня днем ожидается до +29 градусов. Осадки не прогнозируются. Ветер ожидается юго-восточного направления от 2 до 10 метров.

Чуть более теплая, но ветреная погода установится в южных районах. Там столбик термометра поднимется до +31 градуса. Ветер будет дуть в южном направлении от 7 до 12 метров.

- Местами кратковременный дождь пройдет в Верхнебуреинском районе. В остальных районах центральной части будет преимущественно без осадков. Там в зависимости от территорий температура воздуха будет варьироваться от +17 до +31 градуса. Прогнозируется усиление ветра. Ожидается южный ветер от 6 до 14 метров в секунду, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

В северных районах также местами ожидаются кратковременные дожди. В Аяно-Майском и Охотском районах стоит ждать сильный дождь. Температура в зависимости от территорий будет варьироваться от +8 до +30. Ветер ожидается различных направлений от 5 до 14 метров

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