Сгорела только дверь: в Хабаровске из пожара эвакуировали девять человек
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
Вечером 15 июня в жилом доме на улице Союзной, 60 произошел пожар. На вызов сразу же выехали три единицы техники и 11 человек личного состава. Практически весь подъезд трехэтажки заполнило дымом, из-за которого работы спасателей были осложнены.
- Благодаря слаженным и оперативным действиям наших специалистов из задымленных квартир с помощью индивидуальных спасательных устройств было эвакуировано пять человек. Еще четырех жильцов вывели с помощью спасательного капюшона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожар удалось ликвидировать буквально за один час. В конце концов удалось выяснить, что горела только входная дверь в подвале. Всего сгорело лишь три квадратных метра нежилого помещения. Причины пожара будут выяснять инспекторы Госпожнадзора МЧС России.
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