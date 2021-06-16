Финансирование ТОСов увеличится на 100 миллионов рублей в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Опыт ТОСа «Центральный» в селе Сергеевка Хабаровского района вдохновился врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Территория активно развивается с апреля 2017 года. В ТОС вошли 13 многоквартирных домов и центральная площадь села. Сила ТОСа на территории Сергеевки создан мемориальный комплекс «Вечная память односельчанам». У памятника проходит множество мероприятий. Кроме того, селяне смогли отремонтировать детскую площадку, благоустроить зону отдыха для родителей и даже установили стелу «Я люблю Сергеевку» и многое другое.

- Мои слова о важности и значимости гражданских инициатив, развитии ТОС подкреплены делом: вы знаете, что в прошлом году буквально «на марше» принятия краевого бюджета на 2021 год я предложил увеличить финансирование проектов ТОС с 75 до 100 миллионов рублей. Команда ТОС края растет на глазах. Только за год количество ТОСов по краю увеличилось более чем на 200. Сегодня у нас больше тысячи ТОС, задействованы в проектах более 178 тысяч человек. И это не предел. Мною принято решение увеличить финансирование проектов ТОС на 2022 год еще на 100 млн рублей, - сказал Михаил Дегтярев.

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