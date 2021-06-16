Столетие отметил хабаровчанин Василий Савельев Фото: Администрация Хабаровска

Свой сотый день рождения отметил хабаровчанин Василий Савельев. В свои годы мужчина бодр и встретил гостей праздника лично.

- Мы благодарны вам за активную гражданскую позицию, за службу во славу Родины и трудовые подвиги, которых было немало. Ваша память хранит воспоминания и о войне, и о самоотверженном труде в послевоенные годы. Желаю вам хорошего самочувствия, тепла и заботы, - поздравил юбиляра Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В беседе с чиновниками Василий Семенович рассказал, что практически всю свою жизнь прожил в краевой столице.

- Отрадно видеть, как город развивается и каждым годом становится все краше. В Хабаровске жили и живут прекрасные люди, которые всю жизнь относились ко мне с теплотой, - сказал Василий Савельев.

Родился именинник в селе Бирилюссы Красноярского края. С 1940 года мужчина служил на территории Дальнего Востока, где впоследствии и остался. После войны еще долгие годы занимался политико-воспитательной работой в Советской армии.

За военные заслуги награжден Орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями к окончанию Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

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