Горячую воду отключили в 2285 жилых домах Хабаровска
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске продолжаются временные отключения горячего водоснабжения. По сравнению со вчерашним днем количество домов с контрастным душем увеличилось больше, чем на 200.
Основная часть массива отключенных обслуживается на ТЭЦ-3. Там с 10 по 23 июня продолжаются ремонтные работы, из-за чего горячую воду временно отключили в Железнодорожном, Кировском, Центральном и Краснофлотском районах.
Кроме того, со вчерашнего дня стартовали работы на ТЭЦ-2. С 15 июня по 30 июля в Хабаровске без горячей воды остались жители 225 домов и 18 соцобъектов.
До 24 июня продлятся работы на котельной в микрорайоне Красная речка. Там горячую воду отключили в 70 жилых домах и 11 соцобъектах.
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