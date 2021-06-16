Горячую воду отключили в 2285 жилых домах Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске продолжаются временные отключения горячего водоснабжения. По сравнению со вчерашним днем количество домов с контрастным душем увеличилось больше, чем на 200.

Основная часть массива отключенных обслуживается на ТЭЦ-3. Там с 10 по 23 июня продолжаются ремонтные работы, из-за чего горячую воду временно отключили в Железнодорожном, Кировском, Центральном и Краснофлотском районах.

Кроме того, со вчерашнего дня стартовали работы на ТЭЦ-2. С 15 июня по 30 июля в Хабаровске без горячей воды остались жители 225 домов и 18 соцобъектов.

До 24 июня продлятся работы на котельной в микрорайоне Красная речка. Там горячую воду отключили в 70 жилых домах и 11 соцобъектах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.