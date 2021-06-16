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Общество16 июня 2021 4:59

Водовод реконструируют в районе хабаровского автовокзала для уменьшения числа аварий

Работы проводятся по новому методу - рабочим не приходится копать траншеи
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Рабочие укладывают трубы, которые не боятся ни коррозии, ни подвижек грунта

Рабочие укладывают трубы, которые не боятся ни коррозии, ни подвижек грунта

Фото: Администрация Хабаровска

Магистральную линию водовода реконструируют по Воронежской улице. Это необходимо для уменьшения числа аварий и повышения надежности холодного водоснабжения. Трубы укладывают бестраншейным методом.

Рабочие укладывают трубы, которые не боятся ни коррозии, ни подвижек грунта. Они не токсичны и справляются с перепадами температур. Трубы укладывают новым способом - через пробуренные скважины. Рабочим не приходится рыть траншеи и мешать дорожному движению на одной из самых оживленных магистралей города.

- Протяженность основной части объекта - около 450 метров, диаметр - 400 миллиметров. В процессе будет выполнена переврезка 11 отводов для водоснабжения уже существующих абонентов, строительство пяти водопроводных камер и колодцев. Также будет установлено три пожарных гидранта, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.