Гребень Амурского паводка добрался до ЕАО

Уровни воды в некоторых водоемах выше нормы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Паводок продолжает идти по рекам Хабаровского края и соседней Еврейской автономии. Уровни воды в некоторых водоемах выше нормы на 0,5-1,5 метра. Больше всего «подросли» реки Амур, Кур, Амгунь и Тунгуска. Здесь уровни воды выше на 1,6-2,3 метра.

- Гребень паводка сейчас проходит между селами Екатериноникольское и Ленинское (ЕАО). Из-за этого вода в реках поднимается на 8-14 сантиметров в сутки, - рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Что касается уровня воды в Амуре у Хабаровска, то в ближайшие двое суток он будет стабилен. Сейчас этот показатель находится на отметке в 376 сантиметров, что ниже отметки неблагоприятного явления (450 сантиметров).

Из-за прошедших дождей и паводков пострадало село Гайтер. Здесь подтоплен один участок дороги.