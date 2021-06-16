Речные перевозки изменятся в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Развитие речных перевозок на ближайшие 10 лет обсудили в Хабаровске. Минтранс края сообщил, что в скором времени планируются внедрение электрических судов, изменение рейсов, а также разработка туристических маршрутов по Амуру.

- Речной транспорт – это не доходная деятельность, а скорее социальная. Отрасль имеет свои проблемы. Например, флот износился, растут затраты на ремонт и топливо, а пассажиров становится меньше. В прошлом году пассажиропоток снизился на 38%. За лето 2020 года услугами речного транспорта воспользовались лишь 175 тысяч человек, что на 105 тысяч меньше, чем годом ранее, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Кроме того, краевые власти рассматривают несколько проектов реконструкции речного вокзала в Хабаровске.

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