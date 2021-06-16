Понтонную переправу вместо аварийного моста установят для 57 жиетелей села Гвасюги

Когда реки Хор и Гвасюгинка становятся полноводными, подходы к подвесному мосту затапливаются Фото: Правительство Хабаровского края

Жители небольшого села Гвасюги получат понтонную переправу. Существующий подвесной мост, который связывает населенный пункт с большой землей. Во время паводка подобраться к сооружению просто невозможно.

Когда реки Хор и Гвасюгинка становятся полноводными, подходы к подвесному мосту затапливаются. Подобраться к нему можно, рискуя жизнью. У самого моста даже нет перил, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Когда сооружение блокирует стихия, жители села не могут добраться до школы и магазина.

Местные власти получат 12 секций понтонов и унифицированную лебедку для создания наплавного моста. Их доставят на место до конца июня. В августе через протоку Гвасюгинка будут ходить суда.