Пьяный рецидивист заколол собутыльника двумя разными ножами в Хабаровске

Жертва осталась истекать кровью в ремонтном боксе, а мужчина откланялся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяная ссора привела к трагедии в одном из ремонтных боксов Индустриального района. Игорь (имя изменено - прим. ред.) выпивал на новогодних каникулах с малознакомым мужчиной. В процессе пирушки собутыльники стали ожесточенно спорить, дошло до оскорблений.

Первым не выдержал 41-летний Игорь, за спиной которого судимости за убийство и грабеж. Мужчина притворился, что не обиделся, а затем схватил нож и вонзил лезвие в шею собутыльнику со спины. Но выбранное орудие убийства вызвало сомнения у Игоря. Тогда мужчина взял более прочный нож и ударил в шею с другой стороны.

Оба удара оказались смертельными. Жертва осталась истекать кровью в ремонтном боксе, Игорь откланялся. Раненый мужчина от полученных травм умер на месте. Рецидивиста вскоре задержали, уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

В колонии особого режима попадают осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений и те, кто обречен до конца жизни смотреть на небо в клеточку. На суде Игорь просил изменить режим содержания на строгий.