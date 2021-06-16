Стали известны первые стобалльники ЕГЭ в Хабаровском крае

Школьникам, которые набрали на ЕГЭ от 95 баллов, выплатят премию Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае озвучены итоги ЕГЭ по химии, географии и литературе. Среди тех, кто сдавали эти экзамены, пятеро набрали наивысший балл. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Экзамен по литературе сдавали 411 человек. На 100 баллов экзамен написали две ученицы из хабаровской школы №80 и выпускница прошлых лет в Комсомольске.

Максимальный результат на ЕГЭ по химии из 711 человек набрала лишь одна одиннадцатиклассница из гимназии №3 в краевой столице. ЕГЭ по географии писали 183 школьника. Из них лишь один набрал 100 баллов. Парень учится в Политехническом лицее в Хабаровске.

– Следующими будут озвучены итоги экзамена по русскому языку. Результаты станут известны не позднее 22-23 июня. Этот предмет был единственным обязательным для сдачи. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам необходимо преодолеть минимальный порог в 24 балла, – добавили в ведомстве.

Школьникам, которые набрали на ЕГЭ от 95 баллов, выплатят премию.