Погода 17 июня: в Хабаровске будет жара и немного ветрено Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Очередной теплый день ожидается в Хабаровске. Жара и тополиный пух еще один день будут атаковать жителей краевой столицы. Днем в городе ожидается до +29 градусов. Ветер будет южный от 5 до 11 метров.

В южных районах распогодится еще сильнее. Днем столбик термометра поднимется до +31 градуса. Ветер ожидается южного направления от 7 до 12 метров.

А вот в Верхнебуреинском районе местами пройдет кратковременный дождь. В центральных районах воздух прогреется максимум до +32 градусов. Ветер ожидается юго-восточный от 6 до 13 метров.

- Во всех частях северных районов, кроме Николаевского и Ульчского райнов, пройдут кратковременный дожди, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

Температура там будет варьироваться от +13 до +31 градуса. Ветер будет юго-западного и северо-западного направлений, от 6 до 13 метров.

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