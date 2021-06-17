Очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом выявлен в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

День за днем о коронавирусе приходят все более печальные новости. Так, за 16 июня заразились вирусом сразу 84 человека. Выздороветь смогло больше пациентов, чем в предыдущие сутки. Побороть болезнь за 16 июня смог сразу 61 пациент. Однако смертность от этого не уменьшилась. За сутки умерли сразу два человека.

- Сейчас в тяжелом состоянии находятся десять человек, столько же подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Хабаровске – 41. Еще 18 обнаружено в Комсомольске-на-Амуре. Семь новых случаев выявлено в районе имени Лазо и шесть в Верхнебуреинском районе. По три случая выявлено в Охотском, Советско-Гаванском и Бикинском районах. Еще два в Вяземском районе и один в Амурском, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

На вчерашний день из 833 коек свободными остались 192. Лечение до сих пор проходят 1834 человека, из них 641 в госпиталях.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.