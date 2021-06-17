Поджигатели атаковали жителей Еврейской автономии Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Первый случай был зафиксирован ранним утром 16 июня в Биробиджане. Пожар зафиксировали по улице Казакевича. Там загорелся электрощит на третьем этаже жилого дома. Обнаружили возгорание сами жильцы дома. Хлопок услышали жители одной из квартир. Почувствовав запах дыма, они сразу же вышли на площадку, где и увидели огонь. Очевидцы вызвали пожарных, которые быстро локализовали возгорание. Эвакуация не потребовалась. Сгорела лишь проводка. Предположительная причина пожара – поджог.

В селе Амурзет пожар оказался помасштабнее. Там загорелся сарай. О пожаре сообщили очевидцы. Специалисты ГУ МЧС России по ЕАО оперативно сработали и успели потушить сарай до того, как тот сгорел дотла. Пострадала лишь часть постройки. Причину определили также, как и в Биробиджане – поджог.

В обоих случаях ущерб устанавливается.

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