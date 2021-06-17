Хабаровский экс-спасатель получил взятку за фейковое обещание «порешать вопросики» с МЧС

Согласовывать документы спасатель не собирался Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Сотрудник управления надзорной деятельности главка МЧС по Хабаровскому краю решил попытать судьбу и подзаработать на стороне. Мужчина вышел на представителя проектно-строительной организации, который строил объект в регионе. Бизнесмену нужно было быстро согласовать документы, связанные с пожарной безопасностью.

Тогда еще спасатель решил не раскрывать карты и ни места работы, ни должность не назвал. Представился человеком с обширными связями в МЧС, которые помогут согласовать документы. Естественно, не бесплатно. За свои услуги сотрудник ведомства запросил 280 тысяч рублей.

Деньги мужчина получил и потратил на свои нужды. Согласовывать документы спасатель не собирался - это было не в его полномочиях. Он попросту не мог повлиять на решение нормативно-технического совета. Бизнесмен остался в дураках, а лже-«решальщика» задержали.

- Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество». Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.