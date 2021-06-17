Судостроительный завод в Комсомольске обеспечен заказами до 2027 года - вице-премьер Юрий Борисов

Для строительства судов предприятие планирует увеличить штат на 100 человек Фото: Правительство Хабаровского края

Амурский судостроительный завод (Комсомольск) на ближайшие пять лет обеспечен заказами. Для строительства судов предприятие планирует увеличить штат на 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

- Что касается АСЗ - он обеспечен заказами практически до 2027 года, имеет заказы на шесть корветов и четыре малых ракетных корабля, возможно, будет еще два. Нужно сейчас усилия приложить для того, чтобы повысить гражданскую составляющую продукции. Такие перспективы связаны с возможным субсидированием лизинговых платежей, что откроет спрос для рыболовецких компаний, для краболовов. Завод должен использовать рыночную ситуацию и увеличить долю гражданской продукции, - сказал Юрий Борисов, заместитель председателя Правительства РФ, во время визита в Комсомольск.

Вице-премьер отметил, что обратится к главе Правительства России с просьбой увеличить региональный фонд развития промышленности.