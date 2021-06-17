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Общество17 июня 2021 6:21

Березовское шоссе начнут ремонтировать в июне в Хабаровске

Дорожники приведут в порядок семь километров трассы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Верхний слой дороги будет сделан из долговечного материала

Верхний слой дороги будет сделан из долговечного материала

Фото: Администрация Хабаровска

Семь километров Березовского шоссе отремонтируют в конце июня в Хабаровске. Верхний слой будет сделан из долговечного материала. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

- На некоторых отрезках заменим дорогу целиком - вместе с основанием, где-то обойдемся срезкой и обновлением верхнего слоя покрытия. В районе остановок общественного транспорта заново благоустроим пешеходные дорожки, - сообщил Алексей Белоносов, начальник производственного отдела МУП «Дорремстрой».

Верхний слой дороги будет выполнен из износостойкого щебеночно-мастчиного асфальтобетона. Смесь «готовится» на заводе предприятия. На этапе подготовки в асфальт добавляется компонент, придающий эластичность.

Отремонтировать семь километров шоссе дорожники должны к 30 октября. Однако предприятие планирует уложиться в срок до 15 сентября.