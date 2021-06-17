Развалины дома на Волочаевской улице уберут до конца сентября в Хабаровске

Здание не относится к муниципальному жилфонду Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске разберутся с домом на Волочаевской улице, который несколько лет лежит в руинах. Здание было построено 85 лет назад и только в прошлом году было признано аварийным. Сравнять дом с землей планируют до конца сентября 2021-го. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Хабаровска.

В 1990 году дом стал собственностью научно-производственного объединения «Темп», которое кануло в Лету спустя девять лет. Так и стояло ветхое здание, пока в 2019-м не было внесено в перечень опасных. В конце 2020 года дом признали аварийным, снести его обязали до 1 января 2022-го. Здание не относится к муниципальному жилфонду.

- Законодательно весь процесс проходит небыстро. Планируем в течение лета определиться с подрядчиком и завершить демонтаж и вывоз дома до сентября. Что будет на освобожденном месте, пока сказать сложно. В теории можно возводить любой объект, который позволяет зонирование площадки, - рассказал Алексей Богданов, первый заместитель мэра по городскому хозяйству.