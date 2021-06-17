Новая пожарная часть возьмет под защиту девять сел Хабаровского района

Часть укомплектуют тремя единицами техники Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Матвеевка появится собственная пожарная часть. Служить здесь будут порядка 50 специалистов. Часть укомплектуют тремя единицами техники. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

- Сейчас на пожар к нам выезжают из села Князе-Волконское либо из Хабаровска, на что уходит дополнительное время. С появлением части тушить возгорания будут оперативнее. Возле Матвеевки расположено много дач, поэтому кроме соседних поселений будем оберегать и садовые участки, - поделился Виталий Заярный, глава Тополевского сельского поселения.

Пожарная часть будет выезжать на вызовы в села Чистополье, Мирное, Смирновка, Галкино, Тополево, Скворцово, Заозерное и Восточное. В них живет свыше 20 тысяч человек. Пожарные будут работать в части посменно. На деньги края будут куплены оборудование, две автоцистерны и автолестница. Также будет построено новое пожарное депо.