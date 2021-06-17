Женщина погибла при пожаре в квартире в Хабаровске

Пожар случился в квартире на втором этаже Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пожар в пятиэтажке на улице Стрельникова унес жизнь женщины. Вечером, 16 июня, огонь занялся в одной из квартир. Горели вещи, дым моментально заполнил подъезд. Об этом рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Пожар случился в квартире на втором этаже. Горели вещи в прихожей. Из задымленного подъезда самостоятельно эвакуировались 16 человек. Еще восьмерым жильцам, в числе которых четверо детей, понадобилась помощь - их выводили в противогазах.

В горящей квартире пожарные обнаружили женщину без сознания. Пострадавшую вывели на улицу и передали бригаде скорой помощи. Врачи боролись за жизнь женщины, но попытки оказались тщетны – она скончалась.

- Пожар потушили менее чем за полчаса. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Всего для реагирования на происшествие было задействовано 12 человек и три единицы специальной техники, - добавили в ведомстве.

В причинах пожара будут разбираться специалисты.