Мэрия Хабаровска отменяет личный прием граждан из-за коронавируса

Чтобы попасть на «прямую линию» к хабаровским чиновникам, необходима предварительная запись Фото: Администрация Хабаровска

Личный прием мэром и его заместителями ограничивается с 21 июня в Хабаровске. Это связано с растущей заболеваемостью коронавирусом. Задать вопросы чиновникам можно будет в формате видеоконференцсвязи.

Чтобы попасть на прямую линию к хабаровским чиновникам, необходима предварительная запись. Заявитель должен направить обращение с изложением сути вопроса. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии краевой столицы. Заявления можно подать через форму обратной связи на сайте администрации khv27.ru, по электронной почте: civic@khv27.ru и через «Голос27».

Тем, кто пришел на личный прием в администрацию, положено быть в маске, перчатках и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. На входе у хабаровчан измерят температуру, если термометр покажет 37 градусов, в мэрию их не допустят.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 41-98-38; 41-99-64; 41-98-39; 40-91-07; 41-98-37.