Стала известна предварительная причина пожара, при котором погибла женщина в Хабаровске

Дым моментально заполонил подъезд, некоторых жильцов эвакуировали спасатели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хозяйка квартиры погибла при пожаре в доме по улице Синельникова. Напомним, что 16 июня в квартире загорелись вещи. Дым моментально заполонил подъезд, некоторых жильцов эвакуировали спасатели.

Пожар случился около 23:00 часов в квартире на втором этаже. В коридоре горели вещи, в одной из комнат находилась женщина без сознания. Пожарные передали пострадавшую бригаде скорой помощи, спасти владелицу квартиры не удалось. Своими силами из задымленного подъезда эвакуировались 16 жильцов дома, восьмерых вывели спасатели.

- Организована проверка, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Выясняются обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.