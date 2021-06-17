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Происшествия17 июня 2021 11:09

Мужчина без вести пропал на озере в ЕАО: его ищут водолазы и полиция

Спасатели нашли кепку пропавшего
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Мужчина исчез при невыясненных обстоятельствах 15 июня в районе 6:00 часов утра

Мужчина исчез при невыясненных обстоятельствах 15 июня в районе 6:00 часов утра

Фото: ДВРПСО МЧС России

В районе поселка Тельмана продолжаются поиски 56-летнего мужчины. Он ушел на озеро, которое находится с левой стороны трассы на Приамурский. Третьи сутки спасатели и полиция обследуют местность.

Мужчина исчез при невыясненных обстоятельствах 15 июня в районе 6:00 часов утра. Он перестал выходить на связь, близкие забили тревогу и обратились в полицию. На помощь прибыли семеро спасателей с лодкой и водолазным снаряжением.

- Во время поисковой операции 16 июня была найдена кепка. Родственники мужчины опознали головной убор, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Спасатели продолжают обследовать акваторию озера. Водолазы несколько раз погрузились в водоем, осмотрено 1200 квадратных метров дна.