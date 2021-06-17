Погода 18 июня: в Хабаровске вечером пройдет небольшой дождь Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Немного ослабится сегодня духота в Хабаровске. Днем синоптики обещают от +25 до +27 градусов. А вечером и вовсе возможен небольшой дождь. Ветер ожидается хоть и южного направления, но от 6 до 11 метров в секунду.

В южных районах осадки не прогнозируются. На юге края днем будет тепло, до +28 градусов. Ветер также будет южного направления от 6 до 11 метров.

- Кратковременные дожди и ливни пройдут в Верхнебуреинском районе. В остальных районах центральной части региона осадки не ожидаются. Днем температура будет варьироваться от +15 до +30 градусов. Ветер прогнозируется южного и юго-восточного направлений от 5 до 13 метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

Кроме того, небольшой дождь пройдет в Тугуро-Чумиканском районе. А в целом северные районы осадки обойдут. Температура воздуха днем будет от +10 до +28 градусов. Ветер ожидается юго-восточного и северо-восточного направлений от 6 до 14 метров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.