Несколько дней искали: в ЕАО найдено тело утонувшего мужчины
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
Еще 15 июня на пульт областного филиала МЧС России поступила информация с предположением, что на озере недалеко от села имени Тельмана Смидовичского района утонул мужчина. На поиски пропавшего выехали семь человек из числа полиции, спасателей и водолазов. Работы на озере начались еще во вторник. В первый день найти мужчину не удалось, поэтому поиски продолжились в среду и четверг. В среду в водоеме нашли кепку, которую опознали родственники 56-летнего пропавшего.
Мужчину без признаков жизни удалось найти лишь во второй половине дня четверга. Обстоятельства произошедшего будут выяснены сотрудниками полиции.
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