Контрабандистку с ЛСД и экстази из Бельгии задержали в Хабаровске

Уголовное дело возбуждено по статье «Контрабанда наркотических средств…» Фото: Хабаровская таможня

В Хабаровске трое человек отправятся в колонию за контрабанду наркотиков. Одна из них – дама с криминальным прошлым, которая была эдаким курьером. Женщина забирала посылки с наркотиками и передавала нужным людям. Естественно, не бесплатно.

Фатальная бандероль пришла из Бельгии. Женщина как обычно забрала посылку, а через несколько мгновений лежала в наручниках лицом вниз. В свертке оказалось 260 таблеток МДМА (экстази) и 100 «марок» ЛСД. Общий вес наркотиков составил 126,7 грамма.

Тем временем владельцы интернет-магазина по продаже запрещенных веществ ждали бельгийскую партию. Торговую онлайн-точку открыли два хабаровчанина на одной из популярных площадок в сети. Незаконный бизнес (как и его владельцев) прикрыли оперативники.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Контрабанда наркотических средств…». Свою вину все участники организованной преступной группы признали полностью, - рассказали «КП» в пресс-службе Хабаровской таможни.

Недавно банда выслушала приговор. Курьершу суд отправил на шесть лет в колонию общего режима. Для наркобизнесменов избрали более суровое наказание – семь лет лишения свободы в учреждении строгого режима. Приговор вступил в законную силу.