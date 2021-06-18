Хабаровскую набережную продлят от яхт-клуба до дамбы возле арены «Ерофей»

Хабаровскую набережную продлят от яхт-клуба до дамбы за 1,1 миллиарда рублей Фото: Правительство Хабаровского края

Краевые власти следят за ходом ремонтных работ на набережной в Хабаровске. Работы развернулись от Уссурийского бульвара до улицы Советской. Всего на реконструкцию участка в 588 метров потратят 1,1 миллиарда рублей. Итоговый объект будет иметь гидрозащиту третьего класса.

- В участок также войдут причал из трубошпунта длиной 323 метра и 450 метров временного гидротехнического сооружения, - пояснили в пресс-службе правительства региона.

Проект реконструкции набережной Хабаровска – это одна из частей туристско-рекреационного кластера «Остров Большой Уссурийский – Шантары».

- В скором времени здесь будет современная лагуна, предназначенная для швартовки туристических судов и личного водного транспорта хабаровчан. Хорошая стоянка, прогулочная зона – это будет законченный комплекс от речного вокзала до яхт-клуба, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Уже в июле-августе 2021 года появится эскизный проект, на котором объединятся набережная у парка имени Муравьева-Амурского и прогулочная зона дамбы в Индустриальном районе. В планах создать единый комплекс, по которому хабаровчане смогли бы пешком добраться от яхт-клуба до арены «Ерофей».

Готовность участка на яхт-клубе равна 63%. Совершить некоторые работы пока сложно из-за высокого уровня Амура. Однако по плану основные работы должны быть завершено к осени 2021-го.

- Что касается дамбы, защищающей Индустриальный район, то финансирование нами обеспечено, конкурс проведен. Победившая сахалинская компания приступит к работам уже через неделю, а к осени 2022 года дамба будет введена в эксплуатацию, - добавил врио губернатора.

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