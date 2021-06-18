Мамам тройняшек дадут деньги на квартиру в Хабаровском крае

Появление на свет троен – редкость в современном мире Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Появление на свет троен - редкость в современном мире. Такое случается один раз на восемь тысяч родов. В Хабаровском крае женщинам, у которых появились на свет тройняшки, помогут купить квартиру или дом.

Для счастливых мам тройняшек в регионе появилась новая мера поддержки. Женщины смогут купить жилье за счет денег из казны края. Максимальная сумма, которую выделит бюджет - до семи миллионов рублей. Соответствующее постановление подписано 17 июня.

В перинатальном центре с начала года родилось две тройни. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.